Guido Crosetto (Fratelli d’Italia) si dimette, al suo posto entrerà la prima dei non eletti: Lucrezia Mantovani.

Crosetto si dimette: Arconate sarà in Parlamento

Arconate avrà il suo rappresentante all’interno del Parlamento Italiano. Come scritto ampiamente sul numero di Settegiorni Legnano-Altomilanese in edicola da venerdì 15 marzo 2019, nella giornate di mercoledì 13 marzo 2019 la Camera dei Deputati ha votato favorevolmente alla richiesta di dimissioni presentata dall’onorevole di Fratelli d’Italia, dopo 2 votazioni andate a vuoto. Al suo posto subentrerà la seconda in lizza per il ruolo di onorevole, ovvero l’arconatese Lucrezia Mantovani. La giovane, figlia dell’ex sindaco ed ex senatore Mario Mantovani, dunque, sarà a breve proclamata deputata.

TORNA ALLA HOME E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE