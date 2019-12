Cuggiono: stando ai bene informati, il sindaco Maria Teresa Perletti avrebbe presentato le sue dimissioni nel Consiglio comunale di oggi, venerdì 27 dicembre 2019. Poi la sorpresa.

Cuggiono: nessun passo indietro del primo cittadino

Non si era mai visto un Consiglio comunale sulla razionalizzazione delle aziende in cui il Comune ha una partecipazione, così pieno di pubblico. Il motivo? Da tempo circolava la voce che il sindaco Maria Teresa Perletti avrebbe rassegnato le proprie dimissioni. Invece, con un vero colpo di scena, Perletti ha chiuso il Consiglio comunale di venerdì 27 dicembre 2019 augurando buon anno a tutti e rimanendo al suo posto.

Le ipotesi sul futuro

Molte le domande che circolano in questi minuti. Si dimetterà nei prossimi giorni o in altra occasione? Ancora non si sa. Certo è che tra il pubblico presente c’erano anche numerosi esponenti del Carroccio del territorio, tra cui Curzio Trezzani, commissario della sezione cuggionese della Lega e consigliere regionale, venuti a sostenere un loro sindaco. Riuscirà a proseguire questa Amministrazione senza un nuovo accordo con gli esponenti di Fratelli d’Italia, attualmente fuori dalla giunta? Difficile perché Perletti ha vinto le amministrative e governa grazie anche ai loro voti. Si vedrà nei prossimi giorni cos’altro riserverà la crisi politica della maggioranza di centrodestra.

