Cusago, Gianni Triulzi ce l’ha fatta: con il 52,66% dei voti è lui il nuovo sindaco. Battuto l’ex primo cittadino Luigi Cairati.

Cusago, Triulzi batte Cairati e diventa sindaco

Gianni Triulzi ce l’ha fatta: con il 52,66% dei voti è lui il nuovo sindaco di Cusago. Assieme alla lista “La nostra Cusago”, in continuità con l’Amministrazione uscente guidata da Daniela Pallazzoli, ha avuto la meglio su Luigi Cairati, già sindaco del paese e ritornato alla carica alla guida di Siamo Cusago. La differenza tra i due, per una sfida tutta interna al centrodestra, sebbene il solo Cairati fosse sostenuto dai simboli dei partiti, è stata di 131 voti . Per Triulzi 1295 votanti, per Cairati 1164. RIVIVI L’EMOZIONE DELLA DIRETTA DELLO SPOGLIO