Dairago, Monica Berna Nasca è il nuovo assessore alle Politiche e ai Servizi sociali. Ad annunciarlo è lo stesso sindaco, Paola Rolfi.

Dairago, ritratto del nuovo assessore

Cinquantatre anni, madre di 4 figli, Berna Nasca è consigliera comunale legnanese del Partito Democratico dal 2012. E’ lei a essere stata nominata martedì 19 febbraio 2019 dal sindaco Paola Rolfi, la quale ha annunciato la sua scelta solo oggi, venerdì 22 febbraio 2019.

L’annuncio del sindaco

Sui social, scrive Rolfi: “Conosco Monica da anni e sin da subito ho notato e apprezzato la sua concretezza, la voglia di fare e la grande sensibilità verso i temi sociali. La ringrazio per la disponibilità con cui ha accettato l’incarico di assessore alle politiche e servizi sociali di Dairago e sono convinta che saprà operare per il bene della nostra comunità, proseguendo sul cammino intrapreso da Sara (l’assessore dimissionario Sara Silvestri, ndr) in questo mandato. Benvenuta Monica!”.

Il ringraziamento di Berna Nasca

A stretto giro il commento del neo assessore: “Grazie a te Paola per l’opportunità e la fiducia che mi affidi. Siete una grande squadra, mi impegnerò al massimo per essere dei vostri”.

