Approvato il Programma Regionale Straordinario, dalla Regione in arrivo 117 milioni per la sanità lombarda. Ecco le dichiarazioni del Assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera (in foto).

Sanità lombarda, approvato il Programma Regionale Straordinario

La Giunta regionale ha approvato il Programma Regionale Straordinario degli investimenti in ambito sanitario, in attuazione dello specifico finanziamento previsto nella Legge di Stabilità 2018-2020 (LR 43/2017). Con questa delibera sono stati dunque stanziati 117 milioni di euro, che saranno investiti nella sanità. Il Programma Regionale prevede anche che venga istituito un Centro Diurno Integrato a Bollate. Oltre ai 117 milioni, sulle risorse dell’esercizio 2019, sono state accantonati 4 milioni di euro per l’aggiornamento delle verifiche tecniche di vulnerabilità sismica e l’individuazione ed eventuale esecuzione delle le opere più urgenti nelle zone a maggior rischio sismico. Ecco di seguito le dichiarazioni dell’Assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera in merito a questa approvazione.

Continui investimenti per mantenere il livello alto

Gallera ha spiegato:

“Regione Lombardia è fortemente impegnata a mantenere un altissimo livello di qualità nel suo sistema sanitario. Questo grazie ai continui investimenti di risorse importanti che facciamo sulle nostre strutture diffuse sul territorio e sull’acquisto di apparecchiature e strumentazioni all’avanguardia. I 117 milioni che abbiamo approvato oggi in Giunta sono la dimostrazione tangibile della determinazione e volontà di Regione di rendere sempre più efficiente e attrattivo il nostro sistema sanitario”.

73 milioni per ASST e IRCCS

“Continua lo sforzo di Regione Lombardia di investimento per consolidare l’offerta di servizi sanitari per acuti ridisegnando l’offerta di servizi territoriali con particolare attenzione alle peculiarità degli ambiti locali. Ecco perché abbiamo investito oltre 73 milioni di euro nell’acquisizione di apparecchiature a bassa e media tecnologia e in interventi strutturali su tutto il territorio regionale. Abbiamo inoltre approvato l’elenco degli interventi urgenti di natura straordinaria per una spesa complessiva di 8.885.000″.

20 milioni per interventi indistinti

“Abbiamo, inoltre, stanziato risorse importanti pari a 20.803.751, di cui 20.003.751 destinati a fondi di diretta gestione delle ASST e IRCCS pubblici per diversi piccoli interventi finalizzati al mantenimento del patrimonio strutturale e tecnologico, sulla base del numero dei posti letto e del numero di strutture territoriali che ospitano attività accreditate, prevedendo una soglia massima di un milione di euro ed una soglia minima di 250.000 euro. I rimanenti 800.000 sono destinati a fondi di diretta gestione delle ATS per diversi piccoli interventi finalizzati al mantenimento del patrimonio strutturale e tecnologico”.

CDI a Bollate

“Nella delibera approviamo per l’ASST Rhodense la proposta di realizzazione in gestione diretta di un nuovo CDI presso il P.O. di Bollate, al fine di ampliare la rete d’offerta anziani in continuità alle RSA già presenti”.

Gli investimenti nel Milanese

Ecco nelle tabelle, in dettaglio, gli investimenti previsti dal Programma Regionale Straordinario per la zona di Milano.

