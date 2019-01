Via libera in IV Commissione Attività produttive al progetto di legge per la “Valorizzazione delle attività storiche e di tradizione”. “Da anni la Lombardia – afferma il consigliere regionale della Lega, Silvia Scurati – riconosce e sostiene le botteghe e i negozi storici della nostra Regione, attraverso differenti strumenti di promozione e con la concessione di contributi economici. Con la normativa approvata oggi in Commissione il percorso di valorizzazione delle attività storiche assurge al rango di legge, dando quindi alla Regione nuove e più efficaci opportunità per agevolare e tutelare questi esercizi commerciali”.

Dalla Regione quasi 3 milioni di euro per i negozi storici

“La legge infatti – continua il consigliere regionale – riconosce formalmente la rilevanza di questo patrimonio storico e tradizionale. Si rendono quindi possibili anche forme di incentivazione e sgravio fiscale. Per creare sinergia tra l’attrattività turistica della Regione e i suoi negozi storici, ho presentato un emendamento, approvato in Commissione, che stabilisce di promuovere nei circuiti turistici lombardi l’elenco delle attività tradizionali suddivise per aree territoriali”.

Gli obiettivi

“La legge – dichiara il consigliere leghista – stanzia inoltre 2 milioni e 780 mila euro nel triennio 2019/2021 destinati alle imprese storiche, con l’obiettivo di promuovere il ricambio generazionale e l’implementazione di tecnologie innovative e comunicative atte a mantenere un’elevata competitività e affrontare le sfide del mercato. Lo spirito di questa legge è pienamente condivisibile, in quanto le botteghe e i negozi storici rappresentano una presenza qualificata che ha accompagnato per generazioni la cultura dei nostri borghi e delle nostre città, contribuendo in modo significativo all’identità del nostro territorio”