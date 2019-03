Daniel Dibisceglie, assessore di Cerro Maggiore e coordinatore cittadino del partito, interviene sul nuovo logo di Fratelli d’Italia alle Europee di cui è esponente.

Daniel Dibisceglie e il suo partito alle Europee

E’ stato presentato il simbolo di Fratelli d’Italia in vista delle elezioni europee. L’occasione è stata l’assemblea nazionale del partito, svoltasi il 15 marzo 2019 a Firenze alla presenza dell’onorevole Giorgia Meloni. Nel logo spicca il nome di quest’ultima, con l’aggiunta della scritta “Sovranisti-Conservatori” e il sostegno di “La Destra” di Francesco Storace e “Direzione Italia” di Raffaele Fitto. FdI ha poi reso noto la sua adesione all’Alleanza dei Conservatori e dei Riformisti europei (Acre).

“La modifica del logo di FdI in viste delle europee – afferma Daniel Dibisceglie, assessore allo Sport e Tempo libero di Cerro Maggiore e coordinatore cittadino del partito – vuole connotare la nostra identità di Destra, ancorata sulle basi del passato ma con uno sguardo rivolto verso il futuro. Le nostre battaglie e la nostra attività in tutte le sedi istituzionali ci vede come gli unici difensori autentici di tematiche importanti quali la tutela del made in Italy, la sicurezza, il contrasto all’immigrazione con la proposta concreta del blocco navale, il sostegno alle piccole e medie imprese e la difesa e tutela della vita e della famiglia”.

