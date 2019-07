Danni maltempo, nell’ambito dei 43 interventi previsti, la Regione ha stanziato oltre 6 milioni di euro per i disagi a seguito della ‘Tempesta Vaia’ dell’ottobre 2018.

Dopo i danni a causa della ‘Tempesta Vaia’ dell’ottobre del 2018, Regione Lombardia ha stanziato oltre 6 milioni di euro. Così è intervenuto il consigliere regionale della Lega al Pirellone, Simone Giudici commentando quanto approvato oggi dalla Giunta Fontana.

“Un intervento importante e doveroso – spiega Simone Giudici – che si va a sommare ad altre azioni poste in essere dalla Giunta regionale per riparare i danni dovuti al maltempo dello scorso autunno. Per quanto riguarda il nostro territorio sono stati messi a disposizione 150 mila euro, che saranno destinati al Consorzio Est Ticino Villoresi e serviranno al ripristino e alla messa in sicurezza del sottopasso del torrente Lura al canale adduttore principale del Villoresi, nel comune di Lainate.

Un doveroso ringraziamento va all’Assessore al Territorio Pietro Foroni, che si è adoperato per questo stanziamento e più in generale per tutte le opere ritenute prioritarie. La Lombardia – conclude Simone Giudici – si dimostra una realtà efficiente proprio grazie alla sua capacità di intervenire anche a seguito di eventi straordinari.”