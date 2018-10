Davide Peri è il nuovo Segretario della Lega a Cairate

Ha 31 anni, linea giovane

Davide Peri, 31 anni, da 4 attivo militante, è il nuovo segretario della sezione di Cairate della Lega. E’ stato eletto per raccogliere il testimone da Ambrogio Magistri, che dopo 4 anni di guida ha lasciato l’incarico per la naturale scadenza del mandato, nello spirito dell’alternanza degli incarichi, volta a far crescere politicamente i militanti che dedicano tempo ed energie alla sezione.

Eletto all’unanimità

E all’unanimità è stato eletto Davide Peri, una guida giovane dopo quella esperta del suo predecessore. «A lui spetta il compito di tracciare e propagandare la linea politica del partito sul territorio – dichiarano dal Carroccio cairatese – proseguendo l’ottimo lavoro del passato segretario, con l’augurio di tutta la sezione. Ad Ambrogio Magistri, che continuerà la sua militanza, vanno i ringraziamenti per il suo operato e un sincero augurio per le sue attività future».

Coinvolgere e tenere alto il livello

Il neo segretario presenta subito i suoi obiettivi: «Mantenere gli alti livelli che la sezione ha raggiunto in questi anni e coinvolgere sempre di più le persone nel nostro percorso politico e nell’impegno sul territorio».

