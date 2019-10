De Amicis, sopralluogo a scuola di assessore e Comune. Diciamolo è successo un vero “quarantotto” dopo l’articolo di Settegiorni che evidenzia le criticità della scuola primaria della zona sud. L’Associazione genitori – come potete leggere sul giornale in edicola – ha sollevato una serie di problematiche legate alla mancata manutenzione sulle tubazioni, causa di infiltrazioni e del crollo di un pezzo di controsoffitto, fortunatamente senza conseguenze.

Le rassicurazioni

L’assessore ai Lavori pubblici, Laura Cattaneo ha spiegato che gli interventi da fare sono molti e calendarizzati su più annualità, ma evidentemente tali spiegazioni non sono bastate, e c’è gran subbuglio tra le famiglie. Scattati i controlli dei tecnici comunali.

“Domenica 20 ottobre – ha annunciato l’assessore – l’ho trascorsa con tecnico e Dirigente del mio Settore in ricognizione negli edifici scolastici, in vista ancora di pioggia nel corso della nottata e nella giornata di lunedì”. Ultimo giro di controllo prima dell’inizio delle lezioni, lunedì 21: “Assicuro l’ inizio nei giorni seguenti dei lavori di ripristino da parte di ditta una esterna”. La situazione resta però incandescente, visto che il maltempo persiste e, con esso, i secchi per raccogliere l’acqua che si infiltra nell’istituto sud.