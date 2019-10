De Corato ad Abbiategrasso: “Richiesta dei militari? Condivido”

L’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale Riccardo De Corato ha incontrato questa mattina, presso il Comune di Abbiategrasso, il sindaco della citta’ Cesare Nai, accompagnato dall’ assessore alla Sicurezza urbana Alberto Bernacchi, insieme al sindaco di Ozzero Guglielmo Villani e, in rappresentanza del Comune di Albairate, il consigliere comunale Luigi Rivetta. Presenti anche i comandanti della Polizia Locale di Abbiategrasso Maria Malini e quello di Albairate, Davide Losa.

“E’ stato utile – ha affermato De Corato – fare il punto della situazione. Sono emerse alcune problematiche che caratterizzano la zona, specialmente di sera e di notte. Si tratta, ad esempio, del fenomeno dello spaccio nelle campagne e di carovane di rom che, approfittando della mancanza di presidi sul territorio in tali fasce orarie, si accampano di volta in volta in alcune aree di questi paesi e citta’”.

“A tal proposito – ha aggiunto – dagli amministratori locali e’ stata avanzata la richiesta di poter avere un presidio del territorio anche negli orari piu’ critici, ovvero in quelli della sera e notte, o della Polizia Locale grazie al contributo della Regione, o di pattuglie di militari di ‘Strade sicure’. Inoltre valuteremo la possibilita’ di formulare bandi per i varchi d’accesso, al fine di potenziare il sistema di controllo targhe sul territorio”.

"Come Regione – ha concluso De Corato – attendiamo i progetti di queste amministrazioni, per poterle, ove possibile, finanziare, perche' la Polizia Locale ricopre un ruolo molto importante anche per il controllo ed il presidio del territorio".