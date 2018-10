Il leghista Elio Giuffrida è decaduto dalla carica di consigliere. Durante la seduta di lunedì 1 ottobre il consiglio comunale di Arese ha votato la delibera.

Decade da consigliere Elio Giuffrida

Decade da consigliere il leghista Elio Giuffrida. La decisione è stata votata durante la seduta del consiglio comunale aresino di ieri lunedì 1 ottobre, che si è tenuta al Centro Civico Agorà. Una votazione che ha visto 14 voti favorevoli e un astenuto.

Un contenzioso con Gesem

Infatti Giuffrida nell’ultimo consiglio prima della pausa estiva, aveva ricevuto un ultimatum per poter chiarire il merito del contenzioso aperto con Gesem. Di fatto, la delibera contestava al consigliere la sussistenza delle cause di incompatibilità. Tuttavia gli consentiva di produrre nel giro di dieci giorni lavorativi osservazioni, quindi l’eliminazione degli impedimenti. Però non essendo cambiato nulla, il parlamentino ha deliberato per la sua decadenza da consigliere.