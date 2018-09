Decreto Milleproroghe convertito in legge: cosa cambia per i consumatori. A spiegarlo, nel dettaglio, è l’Adiconusm Monza Brianza Lecco.

Decreto Milleproroghe “spiegato” dall’Adiconusm Monza Brianza Lecco.

Con 151 favorevoli e 93 contrari il Senato ha approvato definitivamente il decreto Milleproroghe dopo il via libera della Camera. L’approvazione del decreto porta con sé alcuni cambiamenti in diversi settori, ecco i punti che riguardano i consumatori: eccoli spiegati dall’associazione Adiconusm Monza Brianza Lecco.

Rimborsi per i risparmiatori (Banche)

Inizieranno ad arrivare i primi rimborsi per tutti i risparmiatori che, a causa delle crisi di alcuni istituti di credito, hanno perso il proprio denaro.

I primi a poter beneficiare della procedura di ristoro agevolata saranno i risparmiatori che hanno (o riceveranno entro il 30 novembre 2018) una pronuncia favorevole dell’Arbitro per le controversie finanziarie.

A distanza di 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la Consob chiarirà le modalità di richiesta per ottenere il denaro.

La prima parte di rimborso, pari al 30% delle cifre perse con un limite massimo fissato a 100mila euro, sarà subito disponibile per gli aventi diritto.

Posticipata la fine del mercato tutelato

Fino al 1° luglio 2020 sarà possibile continuare ad usufruire e scegliere le offerte luce e gas del mercato tutelato.

Mutui

Famiglie e piccole imprese potranno allungare il piano di ammortamento di mutui e finanziamenti.

Entro 90 giorni, dal 1° ottobre 2018, Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), Associazione bancaria italiana (ABI) e le Associazioni dei Consumatori e delle Imprese predisporranno tutte le misure necessarie per sospendere il pagamento della quota capitale per il periodo di riferimento 2018/2020.

Scuole sicure

Entro il 31 dicembre 2018 le scuole dovranno dimostrare di essere in regola con la normativa antincendio.

Sempre entro gli stessi termini, tutti gli immobili ad uso scolastico situati in zone a rischio sismico dovranno essere sottoposti ad un test di vulnerabilità.

Sigarette elettroniche

Fino al 18 dicembre 2018 saranno sospese le imposte di consumo su sigarette elettroniche e altri prodotti a base di nicotina o simili.

In pratica, la tassazione che dovrebbe far lievitare il prezzo di questi beni sarà nuovamente posticipata al 18 dicembre 2018.

Riconferma del sostegno al reddito

Sono state riconfermate tutte le misure attuate per il sostegno al reddito ai lavoratori previste per le aree in stato di crisi.

Vaccini

Fino al 10 marzo 2019 sarà ancora valida l’autocertificazione per permettere agli studenti di materne e asili nido di frequentare la scuola. Sempre entro il 10 marzo 2019 sarà necessario presentare la documentazione riguardante le vaccinazioni obbligatorie.

Il testo del Decreto Milleproroghe convertito nella legge 108/2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 21 settembre.