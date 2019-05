Per Uboldo incontra i cittadini delle Cascine: dopo i due appuntamenti di venerdì ,lunedì è la volta dei residente della Girola e della cascina Soccorso.

Incontro coi cittadini delle cascine

Cortili, Cascine, Contrade sono tre elementi identificativi del passato e del presente del paese di Uboldo. E’ innegabile che la zona centrale del paese si fondi sui Cortili. Luoghi carichi di significati che hanno svolto un ruolo sociale e culturale di aggregazione. “Sono un simbolo del nostro paese – illustra Alessandro Colombo della lista “Per Uboldo” – e rappresentano un patrimonio straordinario del nostro territorio. Un patrimonio da recuperare e da valorizzare. Rappresentano a tutti gli effetti il centro del paese ed è fondamentale partire dal loro recupero per riqualificare Uboldo.

Le cascine, luoghi simbolo del paese

Lo stesso discorso vale per le Cascine. Le quattro Cascine – Regosella, Malpaga, Soccorso e Girola -, sono luoghi carichi di significati storico-artistici con la presenza dell’Oratorio di S. Maria del Soccorso nella Cascina omonima, dell’Oratorio di S. Maria delle Grazie alla Cascina Girola, e dell’’Oratorio di S. Castriziano alla Cascina Regosella. Le Cascine, nonostante la distanza dal centro del paese, sono prima di tutto parte integrante del territorio comunale e meritano rispetto, considerazione e attenzione.

Il referente di cascina

“Sarà nostra cura – spiega il candidato Alessandro Colombo – fare in modo che le esigenze, le istanze dei residenti alle Cascine siano ascoltate in Comune attraverso l’istituzione della figura del referente di cascina che sarà la persona che per ogni Cascina manterrà un contatto diretto con l’Amministrazione Comunale al fine di portare a conoscenza esigenze e problematiche delle “periferie”.

Servizio di trasporto

“E poi pensiamo ad un servizio di trasporto che colleghi le periferie (Cascine e non solo) con il centro del paese e con la zona del mercato, almeno una volta la settimana (nel giorno del mercato). Così da consentire a tutti di recarsi a fare la spesa in paese”, continua Colombo.

Recuperare e valorizzare le cascine

“Valorizzare, considerare e recuperare le Cascine è fondamentale per riqualificare il paese ma anche per recuperare il suo passato perché siamo convinti che quando un paese perde il contatto col suo passato, con le sue radici, quando perde l’orgoglio della sua storia, della sua cultura e della sua lingua, decade rapidamente, smette di pensare, di creare e svanisce”.

Incontro con i cittadini delle cascine

Ecco perché la lista “Per Uboldo” ha deciso di incontrare gli abitanti delle quattro Cascine per capire da loro i problemi, le esigenze e le richieste delle “periferie”. Venerdì ha incontrato la Malpaga e la Regusella, lunedì alle 18 dialogherà con i residenti della Girola e alle 19.30 con quelli della cascina Soccorso.