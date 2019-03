Dimissioni di Lucia Luciani, interviene il sindaco di San Vittore Olona.

Dimissioni di Lucia Luciani dalla maggioranza, la replica di Vercesi

E’ di poco fa la notizia delle dimissioni da consigliere comunale di maggioranza di Lucia Luciani, che ha salutato la squadra di governo del paese. E arriva la replica del sindaco Marilena Vercesi: “Non mi sento sorpresa dalle dimissioni della consigliera Lucia Luciani, così come leggere che ancora una volta tutte le colpe sono sempre altrui e si continua a recitare la parte della vittima. In questi anni, con molta tolleranza, ho assistito a un susseguirsi di assenze della consigliera in occasione delle attività istituzionali, delle iniziative e delle riunioni periodiche proposte dalla mia amministrazione, in virtù delle motivazioni da lei addotte relative ad impegni di carattere personale. Proprio per questo motivo, mi sono sempre resa disponibile per la consigliera Luciani con appuntamenti dedicati al fine di aggiornarla e renderla partecipe del lavoro quotidiano perché, come spesso diceva nei tanti messaggi intercorsi fra noi, aveva “pochissimo tempo”. Il tempo a quanto pare è tiranno solo per gli altri mentre un Sindaco dispone di una giornata di 48 ore, mi verrebbe da dire, perché deve sempre essere disponibile. Serve anche però ricordare che un consigliere ha delle responsabilità e che tale ruolo richiede di diritti e speculari doveri che forse la consigliera Lucia Luciani non ha mai considerato”.

“E’ gattopardismo”

“Dunque – conclude Vercesi – non mi stupiscono le sue dimissioni, ne prendo atto considerando anche il particolare momento, a pochi giorni di distanza dal prossimo consiglio comunale e nel giorno in cui è stata convocata la relativa commissione. A San Vittore Olona a quanto pare siamo affetti da “gattopardismo” e questa lettera melodrammatica contenente le motivazioni delle dimissioni della consigliera Lucia Luciani sono solo un ‘dejà vu’ dove ancora una volta è mancato il coraggio di dire la verità”.

