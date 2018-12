Dimissioni Pera a S.Vittore, interviene il Carroccio.

Pera, l’ex assessore ha lasciato: parla la Lega

La politica è in subbuglio all’indomani della notizia delle dimissioni dell’assessore alla Cultura e Politiche giovanili Maura Alessia Pera, cui è arrivata poi la replica del sindaco Marilena Vercesi.

Dopo che a prendere posizione è stata anche la lista di opposizione “Patto Civico” di Alberto Fedeli, ora interviene la Lega. “Le dimissioni di Pera – esordiscono i leghisti di S.Vttore – sono la naturale conclusione di un serpeggiante nervosismo che da tempo si nota all’interno della maggioranza e, soprattutto, dai bruschi e irrazionali comportamenti del sindaco nelle occasioni pubbliche”.

Le dimissioni e le accuse

“Vercesi – proseguono dal Carroccio – si dice sorpresa e sottolinea che tutto è sempre andato bene, ma nel suo lungo comunicato di replica ha scritto di tutto senza mai ringraziare Pera. Se c’era amicizia e sintonia, un grazie è il minimo dovuto per il lavoro svolto per la comunità. Inoltre ricordiamo che recentemente, proprio in Consiglio comunale, la maggioranza ha dato segni di scricchiolii. Infine non possiamo dimenticare la vicenda delle ultime settimane in cui il sindaco ha attaccato e accusato i dipendenti comunali. Reazione assurda visto che i dipendenti comunali bisogna gestirli e non insultarli. Una reazione che evidenzia disagio”.

L’appello al primo cittadino

Aggiunge la Lega: “Da tutto questo possiamo dire che ci aspettavamo l’implosione di questa maggioranza ma pensavamo che il colpo di grazie lo desse qualun’altro. Quel qualcuno che sta tentando di riposizionarsi senza esporsi, mentre invece le dimissioni sono arrivate da una figura civica come Pera, persona che ha sempre agito nell’interesse di S.Vittore e che, per giunta, su facebook sta avendo centinaia di commenti di vicinanza da parte dei sanvittoresi. Signor sindaco, forse è meglio che al posto di tenere insieme una maggioranza traballante si occupi di fare il bene dei cittadini e a risolvere i problemi per cui è stata eletta quattro anni fa. Che finora, sinceramente, non è riuscita a fare”.

