Discarica Cerro Maggiore, il Comitato intercomunale di crisi ambientale invita tutti al nuovo incontro lunedì 4 marzo 2019.

Discarica Cerro, nuovo incontro

Torna a riunirsi il Comitato intercomunale di crisi ambientale: dopo la prima convocazione (che ha visto una massiccia partecipazione di cittadini, associazioni e Comuni), ora è la volta di tornare a incontrarsi. L’appuntamento è lunedì 4 marzo 2019, alle 21, nel Chiostro Solidale (ex convento dei frati). “In quest’occasione – spiegano dal comitato, che è rinato sulla spinta della lista civica di minoranza Bene Comune di Piera Landoni e Roberta Ce’ – ci incontreremo per decidere le prossime iniziative a supporto del no di Cerro e Cantaupo a qualsiasi rifiuti nel Polo Baraggia e per il pieno rispetto degli impegni assunti negli accordi del ’95 e del ’99. Partecipiamo quindi numerosi per dire no alla discarica!”.

In campo c’è ora anche il Comitato cittadini antidiscarica che domenica 3 marzo ha raccolto oltre 160 firme per sensibilizzare la cittadinanza sulla possibile riapertura della discarica.