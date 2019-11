Discarica Solter, Cecchetti (Lega): “Competenza esclusiva è di Città metropolitana, ma massima disponibilità a lavorare per soluzioni”.

Il deputato Fabrizio Cecchetti, vicacapogruppo vicario della Lega alla Camera, ha espresso la sua opinione sulla discarica Solter. Ecco cosa ha detto:

“La Lega è sempre stata contraria alla discarica Solter e sempre lo sarà. Resto come sempre a disposizione nel territorio per assumere in qualsiasi momento nuove iniziative per trovare soluzioni. Mi auguro che almeno questo sia finalmente chiaro anche agli amministratori locali di Casorezzo e Busto Garolfo organizzatori dell’assemblea pubblica di lunedì scorso. Lo sanno tutti che è Città metropolitana di Milano ad avere competenza esclusiva sulla questione; che é Città metropolitana di Milano ad aver rilasciato in questi anni le autorizzazioni a questa discarica; e che guardacaso è Città metropolitana di Milano ad essere stata chiamata in causa proprio dalle stesse amministrazioni di Casorezzo e Busto Garolfo nel ricorso al Tar. Non capisco come mai durante la medesima assemblea non sia stato ribadito chiaramente come l’unico soggetto davvero responsabile sia la Città Metropolitana guidata dal Sindaco Sala”.