Domenico Finiguerra candidato con i Verdi Lombardi alle elezioni europee: “Sarò la voce del Magentino-Abbiatense a Bruxelles”. In edicola l’intervista completa

Domenico Finiguerra per una Europa più verde

Finiguerra in corsa alle europee. Nel numero di Settegiorni Magenta – Abbiategrasso in edicola da venerdì 19 aprile l’intervista al consigliere comunale abbiatense ed ex sindaco di Cassinetta di Lugagnano, sui i suoi obiettivi e sulla sua candidatura per il parlamento europeo. «Abbiamo solo questo pianeta – spiega a Settegiorni -, questo suolo, quest’acqua e quest’aria. E l’Europa è una parte importante del globo, una parte che può guidare un processo di ravvedimento sempre più necessario che non può che essere ecologista. Per farlo date fiducia a chi vuole davvero un’Europa Verde”.

“O si cambia strada o si finisce nel baratro”

Finiguerra parla degli obiettivi della campagna elettorale: “Innanzitutto la lotta al cambiamento climatico – spiega -, fenomeno che ci mostra periodicamente la nostra vulnerabilità, che sta alterando gli equilibri ecosistemici che oggi ci permettono di vivere e che ci pone di fronte ad un bivio: o si cambia strada e quindi paradigma, sociale ed economico, abbracciando la conversione ecologica, oppure si finisce dritti in un baratro, a tutta velocità”.

Stop al consumo di suolo e impegno per il territorio

«Una battaglia che voglio continuare, che non è solo mia, ma di molti, è lavorare per raggiungere concretamente l’obiettivo su cui l’Europa si è già impegnata: fermare il consumo di suolo – continua Finiguerra -. Venendo al territorio mi batterò per innovare e rilanciare la nostra agricoltura, per ottenere finalmente un trasporto pubblico civile ed efficiente per i pendolari, per ottenere investimenti sulla mobilità dolce e soprattutto per non perdere ciò che abbiamo di più caro: un territorio e paesaggi splendidi che servono per produrre cibo di qualità e attrazione turistica”.