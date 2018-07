L’altra settimana era stata la volta dei Nomadi… ora il ministro degli Interni Matteo Salvini canta Vasco! E’ successo in una delle roccaforti della Lega, Adro, alla tradizionale festa del partito.

Salvini canta Vasco

Arrivato prima del solito il ministro degli Interni, Matteo Salvini, ha come sempre galvanizzato gli appassionati. Come riporta il giornalebresciasettegiorni.it dopo i discorsi in camicia bianca, lontani dell’essere troppo istituzionali ma con il solito piglio di Salvini, il ministro ha indossato la t-shirt e si è dato al canto.

No alle famiglie arcobaleno

Non solo canto però… il vicepremier nel suo comizio si è anche scagliato contro le cosiddette famiglie arcobaleno: “Ognuno a casa sua fa quello che vuole, ma finché sarò al Governo impedirò che le adozioni gay e l’utero in affitto siano legge”.

