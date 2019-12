Si parte coi lavori al centro sportivo di Pero: dopo il via libera degli enti competenti, Lega Nazionale Dilettanti, Vigili del Fuoco e Coni, è avvenuta la consegna dei lavori al centro sportivo di via Papa Giovanni XXIII.

Il cantiere al centro sportivo

“Già nei prossimi giorni i lavori entreranno nel vivo”, ha annunciato l’assessore Giuseppe Barletta. E il sindaco Maria Rosa Belotti ha aggiunto: “Un passo avanti importante che aspettavamo per un’opera che il nostro paese aspetta. Ora si comincia per davvero”. L’avvio del cantiere comporterà anche delle piccole variazioni per gli utenti. L’accesso non avverrà più dal lato dei parcheggi vicino al plesso scolastico, ma dagli spogliatoi all’altezza del campo in sintetico.