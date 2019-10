Droga, il Parco delle Groane di Garbagnate è la “nuova Rogoredo”. Cecchetti e Boniardi (Lega) chiedono al ministro Lamorgese più forze dell’ordine.

Nuova operazione antidroga da parte dei carabinieri di Garbagnate e Rho nell’area del Parco delle Groane, l’ultima di una lunga serie. Per quella che è ormai stata ribattezzata la “nuova Rogoredo”, i due deputati della Lega Fabio Massimo Boniardi e Fabrizio Cecchetti hanno ora presentato una interrogazione al ministro dell’Interno Luciana Lamorgese per “incrementare i presidi delle forze dell’ordine in una vasta area della nostra Regione dove la criminalità sta cercando di mettere radici profonde”.

Così il comunicato dei due esponenti del Carroccio: “Siamo grati alle Compagnie dei Carabinieri di Garbagnate e di Rho per la brillante operazione antidroga eseguita al Parco delle Groane di Garbagnate, l’ultima di una lunga serie. Le dimensioni e la gravità della situazione in quella zona sono drammatiche. Cittadini e famiglie sono esasperati. Investono un territorio molto vasto, coinvolgendo numerose risorse delle amministrazioni locali. Tutte le forze dell’ordine stanno compiendo un lavoro straordinario, ma è chiaro che occorrono misure su vasta scala, concrete, urgenti, coordinate e adeguate per contrastare come si deve un’emergenza di queste dimensioni che riguarda più province” “

Per questo – proseguono Cecchetti e Boniardi – abbiamo presentato un'interrogazione al Ministro dell'Interno affinché intervenga tempestivamente per il ripristino della legalità in una zona che non a caso è stata ormai ribattezzata come la 'nuova Rogoredo' e per incrementare i presidi delle forze dell'ordine in una vasta area della nostra Regione dove la criminalità sta cercando di mettere radici profonde. Noi vogliamo e pretendiamo di estirparle, ma serve la presenza costante e quotidiana dello Stato e delle istituzioni".