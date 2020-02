La Lega, dopo un periodo di analisi e riflessione, ha deciso di ripartire proponendo due assessori. Come anticipato da Settegiorni, riconferma per Bernacchi e nuova nomina con Olivares

La Lega abbiatense presenta i due assessori

“Abbiamo scelto Alberto Bernacchi, abbiatense, come segno di continuità dell’operato della sezione e Massimo Olivares, già Sindaco di Marcallo con Casone con rinomata esperienza nel campo di competenza, – commenta così il commissario Riccardo Grittini la scelta dei due nuovi assessori della giunta Nai – durante questo periodo abbiamo lavorato duramente, in silenzio, con basso profilo, incontrando numerosi cittadini, diverse realtà associative, il Sindaco e l’intera maggioranza per meglio comprendere le necessità della città e per lavorare con un rinnovato slancio”.

Le deleghe

Bernacchi manterrà le deleghe alla Sicurezza e Protezione civile, mentre a Olivares andrà la delega alla Gestione del territorio. “L’azzeramento della squadra della Lega in giunta – continua Grittini – è servito per compattare il gruppo e continuare il percorso amministrativo per i prossimi anni di mandato, nel rispetto del programma amministrativo e del voto affidatoci dai cittadini abbiatensi. Quella di Massimo Olivares che la Lega ha proposto al Sindaco Nai – conclude Grittini – è una figura di alto profilo. Venti anni di esperienza amministrativa, di cui 10 da sindaco, la partecipazione in seno a diversi organismi sovracomunali, aggiunte alla sua esperienza professionale di tecnico di un ente locale, fanno di Massimo Olivares la persona ideale per proseguire con slancio l’azione politica sia della giunta che dell’intera coalizione, che possono guardare alla seconda metà del mandato con rinnovato entusiasmo e deciso vigore “.