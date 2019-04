Elezioni 2019, Dante Cattaneo in Europa con la Lega

Il sindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo, è stato inserito nella lista della Lega circoscrizione nord occidentale (Lombardia, Piemonte, Liguria e Val d’Aosta). Il primo cittadino conferma la propria volontà di lavorare a tempo pieno per cambiare l’Europa.

“Credo che l’Europa abbia bisogno del buonsenso della Lega per cambiare radicalmente un modello burocratizzato e buonista che sino ad oggi non ha funzionato, anzi ha messo in crisi le nostre produzioni tradizionali, innovative e d’eccellenza. L’Italia non ha eguali al Mondo in questo campo, noi lo sappiamo e portando l’Europa dalla nostra parte possiamo sostenere concretamente sia le nuove realtà, sia la produzione tradizionale legata indissolubilmente al nostro territorio. Per sostenere la nostra economia è necessario cancellare immediatamente le sanzioni alla Russia – un danno da miliardi di euro – e cominciare a sburocratizzare tanti processi inutili che non fanno che rallentare innovazione e diffusione dei prodotti d’eccellenza. Vogliamo lavorare anche sul controllo dei confini europei: bisogna investire tempo e risorse su politiche comuni di sicurezza e di sorveglianza dei confini, politiche fondamentali nel controllo e nel contenimento delle migrazioni clandestine. Questo è il mio impegno, per questo chiedo a tutti di sostenermi in questo viaggio: oggi iniziamo a cambiare l’Europa, verso il buonsenso, contro i burocrati, al fianco di Matteo Salvini, al fianco degli italiani”.