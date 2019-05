Elezioni Comunali 2019 nell’Bollatese: sono due i Comuni del Bollatese chiamati a scegliere il proprio candidato sindaco. La DIRETTAdello spoglio.

ORE 14: Inizia lo spoglio delle schede per le Comunali

ORE 15: Sollennità 27.01 %, Mazzucchelli 5,55%, Vumbaca 42,27% e Motta 24,69%

A CESATE la sfida è tra Antonio Sollennità, Innoviamo Cesate, Luigi Motta, Cesate Libera e Solidale, Roberto Vumbaca, Cesate per Cambiare e Marco Mazzucchelli di Siamo tutti noi Cesate. A NOVATE MILANESE invece il confronto è tra Daniela Maldini, sindaco del Pd supportata da Bella Novate, Memoria e futuro per Novate ed Uniti e solidali per Novate, Massimiliano Aliprandi, candidato perla Lega affiancato da Fratelli d’Italia e Progetto Comune, Marco Bove, si candida con il Movimento 5 Stelle, Sergio Sardo, Sinistra per Novate, Lorenzo Cavalli, si presenta come candidato per CasaPound e Luca David, candidato per le liste di Forza Italia, Novate al Centro e Prima Novate.

