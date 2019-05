Elezioni Comunali 2019 nel Saronnese: sono i Comuni del Saronnese chiamati a scegliere il proprio candidato sindaco. La DIRETTAdello spoglio.

ORE 14: Inizia lo spoglio delle schede per le Comunali

ORE 14.44: Gorla Minore equilibrio tra Landoni ed Ermoni. A Fagnano Catelli in leggero vantaggio su Moretti.

ORE 15.15: Castiglione Olona vince Frigeri

ORE 15.30: A Gorla Minore Landoni confermato sindaco con 200 voti di vantaggio.

ORE 16: Elisabetta Galli sindaco di Marnate.

ORE 16.30: A Carnago vice Carabelli, mentre a Vedano Olona il nuovo sindaco è Citterio.

ORE 16.50: Catelli vince a Fagnano Olona.

ORE 17.10: A Caronno Caresino ha vinto Raffaella Galli

ORE 17.30: A Olgiate Olona ha vinto Montano

A TRADATE la sfida è tra Giuseppe Bascialla, Forza Italia, Movimento Prealpino e Fratelli d’Italia, Mauro Prestinoni, Pd e Noi abitiamo Tradate,Alfio Plebani, Innovazione Civica e Laura Cavalotti con Partecipare sempre.

A LONATE il confronto è tra Emanuela Lazzati, che corre per la Lega e Stefania Zanasca, di Lonate in Comune, Giorgio Zaupa.

Per VENEGONO gareggiano Giorgio Zeupa, La svolta per Venegono e Mattia Premazzi, Venegono che vorrei.

A CASTIGLIONE OLONA in corsa tre sfidanti: Gerolamo Fumagalli, una mano per Castiglione, Francesca Porfiri, Più Castiglione e Giancarlo Frigeri, Insieme per Castiglione .

A VEDANO Marco Uboldi, Centrodestra per Vedano, se la vedrà contro il sindaco uscente Cristiano Citterio, Vedano Viva.

CASTELSEPRIO: Sara Canavesi è la candidata sindaco della lista “Castelseprio che vorrei”che si contende la guida del paese sfidando gli avversari Antonello Galfredi del gruppo “Uniti per Visevàr e Silvano Martelozzo, volto della “Civica Sepriese-Insieme possiamo”

Per GORNATE OLONA si sfidano Salvalaggio Andrea, “Insieme per Gornate” e Fedre Paolino con “Gornate Civica”.

A CARNAGO gli elettori devono scegliere tra tre sfidanti per la guida del paese: Barbara Carabelli, “Vivere Carnago e Rovate”, Dante Castiglioni, “Impegno civico Carnago e Rovate” e Elena Castiglioni,”Visione Comune”.

A CARONNO VARESINO a contendersi il comune sono due donne e un uomo, Mariarosa Broggini, “Siamo Caronno”, Raffaella Galli, “Lega lombarda Galli sindaco” e Galileo Mongera, “Lista civica per Caronno”.

FAGNANO OLONA ha quattro liste, “Siamo Fagnano” del candidato Dario Moretti, “Più Fagnano” con la candidata sindaco Elena Catelli, “Fagnano bene comune” con Paolo Carlesso e il candidato sindaco spalleggiato dal Movimento cinque stelle Lomi Walter.

Per UBOLDO la sfida è tra Matteo Pizzi, per Uboldo al Centro, Alessandro Colombo, Per Uboldo, Luigi Clerici, per il Centrodestra e Luca Saibene per Uniti per Uboldo.

A LOMAZZO in gara alla poltrona di sindaco abbiamo Valeria Benzoni, con Amo Lomazzo e Manera, Giovanni Rusconi, con Prima Lomazzo e Manera e Franco Tagliabue con Insieme per Cirimido.

Due sono i candidati sindaco per LOCATE VARESINO: Luca Castiglioni per Insieme per Locate- Luca Castiglioni e Luca Canavesi per Progetto in Comune Locate Varesino.

Per LIMIDO si sfidano Danilo Caironi con Insieme si può e Luigi Saibene con Viva Limido.

A FENEGRO’ sono due i candidati sindaco alla fascia tricolore della città: Mario Castelli con Insieme per Fenegrò e Claudio Canobbio con Persone, idee, futuro.

Per SOLARO la sfida è tra Emiliano Campi, Lega Centrodestra Solaro, Annalisa Alberti, Unione di Centrodestra e Nilde Moretti, Insieme per Solaro.

A ROVELLASCA in gara ci sono Stefano Temperino, Movimento 5 Stelle, Sergio Zaulli, Centrodestra per Rovellasca e Manera e Alessandra Lorenzi, Insieme per Rovellasca- il Gonfalone.

Per MISINTO si scontrano Matteo Piuri con Nuovi Orizzonti e Luisella Maria Monti con Insieme per Misinto.

A CERIANO LAGHETTO i candidati sindaco sono quattro: Bruna Tandurella, Lista civica per Ceriano Grande Nord, Roberto Crippa, Crippa Sindaco, Alessandro Stefan, Orizzonte Comune e Mara Ceriani, La Polveriera.

Per SOLBIATE OLONA gareggiano Samantha Caprioli, Voce Solbiate, e Roberto Saporiti, Più Solbiate.

A MARNATE la sfida è tra Fernando Morandi con Vivi Marnate, Elisabetta Galli con Qui per esserci e Roberto Pozzoli con Per Marnate.

A OLGIATE OLONA i candidati sindaco sono: Paolo Colombo, Olgiate in Movimento, Alda Acanfora, Olgaite Insieme e Gianni Montano, Paese da vivere.

A GORLA MINORE gareggiano Fabiana Ermoni, Progetto per Gorla più viva e Vittorio Landoni, Per una comunità più rinnovata.