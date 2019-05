Elezioni 2019: nell’Abbiatense al voto Albairate, Cusago, Vermezzo con Zelo, Gaggiano, Motta Visconti, Ozzero, Morimondo, Besate, Bubbiano, Gudo Visconti. La DIRETTAdello spoglio

ORE 15:12 CUSAGO: mancano poche schede ormai da scrutinare: Luigi Triulzi si avvia a diventare il nuovo sindaco

ORE 15:10 ALBAIRATE: a metà scrutinio circa, Morani 220, Dotti 494, Crivellin 524



ORE 15:08 Da CUSAGO: seggio 1 Triulzi 114, Cairati 118, seggio 2 Triulzi 179 Cairati 121, seggio 3 Triulzi 235, Cairati 184

ORE 15 C’è il primo verdetto: a GUDO VISCONTI Omar Cirulli si riconferma sindaco. Era l’unico candidato in corsa, alle urne si è recato il 69,69% dei gudesi. Su 929 votanti totali, 800 hanno scelto la lista 5 punti per Gudo



ORE 14:55 Testa a testa tra Crivellin e Dotti ad ALBAIRATE, con Morani staccato



ORE 14:50 A MOTTA prosegue il testa a testa tutto interno al centrodestra tra De Giuli e De Giovanni, con il primo in leggero vantaggio



ORE 14:37 CUSAGO: Si conferma la tendenza, con Triulzi nettamente avanti a Cairati in almeno due seggi su tre

ORE 14:34 ALBAIRATE, primi numeri parziali: Flavio Crivellin 206 voti, Emanuele Dotti 187, Daniele Morani 81



ORE 14:30 Prime schede scrutinate a MOTTA VISCONTI: testa a testa tra De Giuli e De Giovanni, staccato Morici



ORE 14:15 A CUSAGO lo spoglio delle prime schede vede in vantaggio Triulzi su Cairati

ORE 14: Inizia lo spoglio delle schede per le Comunali

Elezioni Comunali 2019 nell’Abbiatense: sono dieci i Comuni dell’Abbiatense chiamati a scegliere il proprio candidato sindaco.

A CUSAGO la sfida è tra Gianni Triulzi, la Nostra Cusago, e Luigi Cairati, Siamo Cusago. Ad ALBAIRATE si confrontano Daniele Morani, Siamo Albairate, Emanuele Dotti, Per Albairate, e Flavio Crivellin, Vivere Albairate. A GAGGIANO confronto tra Sergio Perfetti, Insieme per Gaggiano, e Enrico Baj, Rilanciamo Gaggiano. Nel neonato Comune di VERMEZZO CON ZELO prime elezioni. A candidarsi sono Ada Rattaro, Siamo Vermezzo con Zelo, Andrea Cipullo, Progresso e Tradizione, Daniela Filleti, Dire per Fare. A MORIMONDO confronto tra Gabriele Pindilli, Insieme per Morimondo, e Marco Marelli, Una comunità a misura d’uomo. OZZERO: sfida tra Guglielmo Villani, Tutti per Ozzero, e Simona Posla, Ozzero merita. A MOTTA VISCONTI si confrontano Angelo De Giovanni, Motta ideale, Primo De Giuli, Liberamente Motta, Leonardo Morici, Più Motta.

Particolare la situazione a Gudo Visconti, Besate, Bubbiano, Comuni nei quali si è presentato un solo candidato sindaco. Tutti e tre hanno superato il quorum ed ora, per essere eletti, basterà che il 50% degli elettori effettivi abbia votato per loro e la loro lista. In caso contrario il Comune sarà commissariato. Ma dovrebbe trattarsi di una formalità. In lizza a GUDO VISCONTI il sindaco uscente Omar Cirulli, con “5 Punti per Gudo”. A BESATE c’è Gian Pietro Beltrami con “Insieme per Besate”. A BUBBIANO il candidato è Patrizia Gentile, Noi per Bubbiano.