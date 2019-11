Elezioni 2020 a Parabiago, il circolo Pd cittadino scende in campo e inizia a lavorare ascoltando i cittadini.

Elezioni 2020 a Parabiago: la decisione del Pd

Un questionario che serva a stilare il programma elettorale del 2020, ma che sia anche un modo per ascoltare i bisogni dei cittadini: questa l’idea messa in campo dal circolo “dem” parabiaghese. A spiegare quanto deciso è la segretaria del circolo “Enzo Biagi”, Laura Schirru: “Già da questa settimana abbiamo iniziato a essere presenti in città con un questionario. In vista delle elezioni, come avevamo già detto, faremo degli incontri più strutturati con le associazioni, ma abbiamo sempre pensato che è fondamentale anche parlare con le persone. Per questo abbiamo pensato a un questionario”.

Di cosa tratta il questionario

Continua poi Schirru: “L’idea è quella di raccogliere i dati che potranno essere utili di certo per la formazione del programma elettorale, ma che sia anche un modo reale per essere vicini ai bisogni dei cittadini, facendoci dire quali sono le loro idee sulla città. Si tratta di un questionario semplice da compilare, ma con domande ben precise”.

Dove trovare il questionario da compilare

I parabiaghesi così potranno parlare direttamente con i membri del Pd e rispondere al questionario da loro pensato il giovedì al mercato – un incontro c’è già stato ieri, giovedì 14 novembre 2019 -, ma anche domenica in piazza Maggiolini dalle 9 alle 12.30.

