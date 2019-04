Elezioni a Castano, prima uscita pubblica per la candidata sindaco del Patto del Cambiamento, Morena Ferrario.

Elezioni a Castano: Ferrario si presenta

Stamattina, domenica 7 aprile 2019, in piazza Mazzini si è tenuto il primo gazebo della coalizione del centrodestra. Presenti al gazebo esponenti della Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Noi con Ferrario – tra cui l’attuale consigliere indipendente Roberto Colombo, Realtà Popolare e CasaPound.

“Da 5 anni sono militante attiva della sezione della Lega di Castano – racconta Ferrario – e ho deciso di candidarmi perché non mi accontento di sedermi in un angolo a gridare ‘ve lo avevo detto’. Voglio prendermi le mie responsabilità ed essere parte attiva di qualcosa di grande e bello per la mia città. Sto vivendo serenamente questa campagna elettorale”. La lista ancora non svela il programma, anche se Ferrario ci aveva dichiarato che si fonderà sulla sicurezza e la famiglia.

Stretta di mano con Pignatiello

Durante il gazebo il candidato sindaco, e attuale primo cittadino, di Insieme per Castano Giuseppe Pignatiello e la candidata del Patto del Cambiamento, Morena Ferrario, si sono stretti la mano inaugurando così la sfida elettorale che vedrà in campo anche una terza lista, quella del Comitato per Castano.

Il Patto del Cambiamento svelera’ la squadra a sostegno di Morena Ferrario venerdì 12 aprile alle 21 in sala consiglio di Villa Rusconi.

