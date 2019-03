Elezioni a Castano, mentre il centrodestra unito ufficializza la sua discesa in campo, anche la coalizione che sostiene l’Amministrazione uscente guidata da Giuseppe Pignatiello svela le date in cui si presenterà alla cittadinanza.

Elezioni a Castano: “Un nuovo nome”

Come scritto sul numero di Settegiorni Legnano-Altomilanese in edicola, per la coalizione che sostiene l’Amministrazione uscente si prospetta un nuovo nome, che verrà svelato lunedì 18 marzo, ma anche la presentazione della sede in piazza Mazzini, del nuovo simbolo e del candidato sindaco che invece avverranno nel pomeriggio di sabato 23 marzo.

“E’ ora di costruire una Città Migliore, Insieme”

Dichiarano dal gruppo: “Non possiamo nascondere l’emozione di confermare che stiamo per scendere in campo per dedicare a Castano Primo tutte le nostre energie, le nostre idee e la nostra passione per rendere la Città un posto ancora migliore. Non sarà facile farlo, dopo i cinque anni ricchi di novità, e tanta dedizione dimostrati e realizzati dall’Amministrazione Pignatiello, ma ci proveremo. A breve i castanesi potranno contare su un gruppo di Castanesi, Cittadini, Persone che lavoreranno per dare una voce a tutti, nessuno escluso, e insieme si costruirà una Città Migliore. Lunedì 18 marzo verrà ufficializzato il nome della nostra lista, e sabato 23 marzo alle 17 presenteremo alla cittadinanza il candidato sindaco, e sarà inaugurata la nostra sede aperta per tutti i Castanesi. È ora di costruire una Città Migliore, Insieme!”.

