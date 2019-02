Elezioni a Castano Primo: indiscrezioni vorrebbero che l’attuale consigliere indipendente Roberto Colombo sia pronto a scendere in campo con una lista.

Elezioni a Castano: Colombo torna nei giochi

Rumors dai corridoi della politica vorrebbero che il consigliere Roberto Colombo sia pronto a provare a correre alle elezioni con una sua lista. Il consigliere, ormai qualche mese fa, aveva annunciato che non si sarebbe più candidato alle comunali di maggio, ma che la sua passione politica e il suo impegno non si sarebbero di certo spenti. E forse, oggi, questa sua voglia di occuparsi della cosa pubblica ha prevalso. L’ufficialità, a oggi, non c’è, ma le indiscrezioni parlano chiaro: Colombo sarebbe pronto a correre per il governo del paese.

Una terza lista

Se davvero Colombo tornasse in campo, la sua sarebbe la terza lista in campo, visto che ormai tutti davano per assodato una corsa a due alle prossime elezioni. Da una parte il centrosinistra, dall’altra il centrodestra, e ora la novità: Colombo con la sua terza lista?

