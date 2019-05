Elezioni: a Gudo, Bubbiano e Besate i candidati unici superano il quorum

Elezioni: Cirulli (Gudo), Gentile (Bubbiano) e Beltrami (Besate) a un passo dall’elezione: erano gli unici candidati e hanno battuto l’astensionismo

Elezioni: superato la soglia del 50% dei votanti a Gudo Visconti, Besate e Bubbiano, i tre Comuni in cui a presentarsi era una sola lista. Cosa significa questo? Che l’elezione del sindaco dovrebbe ormai essere quasi una formalità: basterà infatti che allo spoglio che inizia alle 14 di oggi, la metà dei votanti effettivi abbia dato la propria preferenza all’unica lista in lizza. In caso di mancato raggiungimento del quorum, i tre Comuni sarebbero stati commissiariati.

A Gudo Visconti si candida il sindaco uscente Omar Cirulli, con "5 Punti per Gudo": l'affluenza per le Comunali è stata alle 23 del 69,69%. A Besate c'è Gian Pietro Beltrami con "Insieme per Besate": 67,07% l'affluenza. A Bubbiano il candidato è Patrizia Gentile, Noi per Bubbiano: affluenza al 63,28%.