Elezioni a Lainate, dopo quasi tre settimane dal voto delle comunali, l’ex candidato sindaco Giuseppe Perfetti di Gente di Lainate e Frazioni ringrazia gli elettori.

Questo risultato ha un valore tanto più grande se si considera che l’abbiamo raggiunto da soli, senza nessuno alle spalle e senza alleanze, e ci incoraggia a continuare a batterci per il bene di Lainate. Spero di riuscire ad esprimere la mia gratitudine nei confronti degli elettori attraverso un sempre maggiore impegno per dare al nostro comune un futuro migliore”.

“Ho sentito intorno a me un entusiasmo e una voglia di fare e reagire che mai avevo intravisto prima e questo mi ha fatto capire che, andata come è andata, è stato comunque il momento giusto per provarci. Giovani, meno giovani, lavoratori, imprese, in modo trasversale, hanno espresso con energia e convinzione la loro volontà di partecipare al miglioramento di Lainate. Ed ecco perché non voglio fermarmi e credo che vi sia ancora la possibilità di farci valere e di alzare la testa.

La mia azione politica è orientata all’impegno per la crescita della mia associazione, Gente di Lainate e frazioni, cercando di diffondere tra la gente i valori che la contraddistinguono, sarà orientata anche a confrontarmi con i concittadini al fine di invitarli a partecipare, a vivere la vita politica del proprio territorio in maniera attiva, a contrastare la “diseducazione di massa” con lo scopo di rendere ogni “luogo” migliore. Il confronto con l’altro, qualunque altro, è sempre un’opportunità e mai una minaccia.

Grazie alla mia famiglia che mi è stata vicina in questo periodo duro, grazie alle splendide persone che fanno parte di questa squadra, alle loro famiglie e ai loro amici, un grazie di cuore a tutti”.