Il Movimento 5 Stelle non si presenterà alle elezioni amministrative del prossimo 26 maggio. A comunicarlo è lo stesso gruppo tramite la loro pagina Facebook.

“Sono stati 5 anni intensi, vissuti con impegno e dedizione per l’avventura intrapresa insieme, come tutti sapete da parte nostra l’impegno politico è considerato una sorta di servizio civile, avremmo voluto che il movimento 5 stelle Settimo Milanese potesse continuare la propria avventura politica anche per il prossimo quinquennio nella nuova legislatura, purtroppo così non sarà.

La mancanza di nuove e più fresche energie ci costringe a concludere il nostro percorso: la partecipazione di nuovi e volenterosi attivisti non si è manifestata e così – con estremo rammarico – comunichiamo a tutti i cittadini che non ci presenteremo alle prossime elezioni comunali. Non ci sarà quindi una lista del Movimento 5 stelle sulla scheda elettorale del nostro Comune”.