Elezioni a Uboldo, la lista di centrodestra guidata da Luigi Clerici sta festeggiando la vittoria conquistata sulle altre tre liste contendenti e in particolare su “Uboldo al centro”, il gruppo del sindaco uscente Lorenzo Guzzetti.

Elezioni a Uboldo, il commento del nuovo sindaco

In attesa di conoscere i dati ufficiali delle elezioni amministrative, la larga maggioranza ottenuta nei primi seggi scrutinati ha portato Clerici e il suo gruppo a cantare vittoria e, al contempo, ai suoi avversari politici ad ammettere la sconfitta e a complimentarsi con il nuovo primo cittadino. “Sono soddisfatto per i ragazzi che hanno lavorato con me in questi mesi. Grazie a loro abbiamo tagliato questo traguardo. Ora iniziamo a festeggiare e poi ci mettere subito al lavoro. Le priorità di cui la mia Amministrazione si occuperà saranno l’ordinarietà e le associazioni. Vogliamo poi creare un centro di aggregazione in via San Martino, sempre se arriveranno i soldi della Lazzaroni considerata la crisi attuale dei centri commerciali, come dimostra la condizione attuale del Bossi”, ha commentato Clerici, aggiungendo: “Vogliamo realizzare parcheggi interrati in via San Martino e iniziare il recupero del paese. Non ho ancora idee chiare sulla giunta, attendo i tempi tecnici e di conoscere le preferenze della mia squadra. So per certo che vi sono alte competenze tra i miei candidati”.

