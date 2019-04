Elezioni a Vanzaghello, Lega e gruppo civico Riaccendiamo Vanzaghello hanno trovato una quadra e svelano il nome del loro candidato sindaco.

Elezioni a Vanzaghello: una nuova lista civica

La sezione Lega – Magnago, Bienate e Vanzaghello ed il gruppo civico Riaccendiamo Vanzaghello comunicano ufficialmente di aver raggiunto l’intesa per presentarsi insieme alle amministrative del 26 maggio 2019 a Vanzaghello con la lista civica “Arconte Gatti Sindaco”.

La candidatura di Gatti

La lista che, fanno sapere in una nota stampa, sarà espressione di un programma, intenti e valori comuni di centrodestra, proporrà come candidato sindaco Arconte Gatti. Maggiori particolari sul numero di Settegiorni Legnano-Altomilanese in edicola da venerdì 12 aprile 2019.

