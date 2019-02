Basta indugi: il centrosinistra a Tradate parteciperà in coalizione alle prossime elezioni amministrative.

Elezioni amministrative, centrosinistra unito

Non un “listone” e nemmeno un polo civico come aveva chiesto l’ex vicesindaco Luigi Luce ma una coalizione unita con una candidatura unica. Dall’assemblea degli iscritti del Pd Tradate, convocata nel fine settimana, è arrivato il via libera alla coalizione, con l’obbiettivo di scalzare il centrodestra dalla guida della città.

“Unità, dialogo e collaborazione”

“La segreteria del Partito Democratico di Tradate, sin dall’elezione, non ha mai nascosto la volontà di intraprendere un percorso condiviso con le altre forze politiche di centro-sinistra presenti sul territorio”, ricordano dal Pd in un comunicato. Una volontà ribadita a fine novembre proprio dopo l’appello di Luce, con una mano tesa anche all’alleato “impossibile”, il Movimento 5 Stelle, che all’epoca aveva nettamente declinato l’offerta. “Unità, dialogo, collaborazione ma soprattutto convergenza sulle idee e sulle linee programmatiche – continuano i dem tradatesi – Queste sono le basi per poter intraprendere un cammino e lavorare per il futuro della città tradatese. Oggi, il Partito Democratico di Tradate, ha convocato l’assemblea degli iscritti per discutere delle prossime elezioni amministrative. L’Assemblea, come già aveva fatto il Circolo ed il Direttivo, si è espressa a favore di una coalizione con le altre forze politiche di centro sinistra”. Ora manca solo il nome del candidato sindaco della coalizione. Per questo, toccherà aspettare ancora un po’: “La squadra è pronta ed a breve verrà sciolta la riserva sul nome del candidato sindaco”, concludono dal Pd.

