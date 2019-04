Dalla sua pagina Facebook il sindaco uscente Lorenzo Guzzetti “anticipa” il nome del suo (aspirante) successore alle elezioni amministrative.

Sarà Matteo Pizzi il candidato alle prossime amministrative di Uboldo al Centro. A darne notizia, poche ore prima della presentazione ai cittadini, il sindaco Lorenzo Guzzetti:

“Ma noi siamo quelli che restano

In piedi e barcollano su tacchi che ballano

E gli occhiali li tolgono e con l’acceleratore

Fino in fondo le vite che sfrecciano”

Tra pochi minuti sarà ufficiale: Matteo Pizzi è il candidato sindaco designato dalla lista civica Uboldo al Centro alle prossime elezioni del 26 maggio. Lascio al comunicato che condividerò anche io le notizie di cronaca, e lascio spazio qui alle emozioni.

Matteo è per me innanzitutto un amico.

Un amico di infanzia, di adolescenza, sempre dalla stessa parte, in politica, all’Oratorio, in Banda.

E’ il mio amico con cui laviamo le pentole al Palio, col quale abbiamo scritto i copioni teatrali, è stato l’amico della Y10, degli “anni in motorino sempre in due”, delle cotte adolescenziali, delle sere a tirar tardi. Matteo, per me più semplicemente Teo, è questo.

Abbiamo camminato sempre insieme, abbiamo sofferto e gioito insieme, siamo cresciuti insieme.

Ora tocca a lui.

Ritrovo anche qui, nella mia vita, il simbolo a cui sono più legato: il sole e la luna.

Io più spaccone, lui più introverso.

Io più aggressivo, lui più posato.

Ed è forse per quello che ci siamo completati sempre e diventa quasi naturale che ora il testimone lo passi a lui.

Vai, Teo, ora tocca a te.

Gli uomini passano, le idee restano.

Noi siamo quelli che restano, che restano sempre dalla stessa parte, “quei pazzi che venite a cercare”.

Buona fortuna, amico mio!

Viva!