Presentato il candidato sindaco Luca Saibene che correrà per la coalizione di Uniti x Uboldo alle elezioni amministrative del 26 maggio.

Elezioni amministrative, centrosinistra per Saibene

Uboldo Civica e Progetto per Uboldo -CentrSinistraUnito insieme per sostenere il candidato sindaco Luca Saibene. E’ stato svelato ieri sera, venerdì, il nome della coalizione, Uniti x Uboldo, pronta ora a correre verso il voto. “Un nome – ha spiegato Saibene – che bene riassume il percorso che ha portato all’alleanza elettorale dei due gruppi di opposizione, così come chiaro ed esplicito è il logo che i cittadini troveranno sulla scheda: un semplice tondo bianco con una sfumatura di giallo nel quale campeggiano i simboli di Uboldo Civica e di Progetto Per Uboldo-CentroSinistraUnito e la scritta tricolore Uniti x Uboldo. Fin da subito infatti abbiamo ritenuto che il nome della lista e il logo dovessero immediatamente dare il messaggio dell’impegno unitario dei nostri gruppi senza, però, disperdere l’attività politica rispettivamente svolta in questi anni. Altro obbiettivo che ci siamo posti era quello di non confondere gli elettori con simboli nuovi e non conosciuti”.

Incontri e lavoro coi cittadini

“Uniti x Uboldo è un percorso intrapreso da Uboldo Civica e Progetto Per Uboldo-CentroSinistraUnito che siamo certi saprà conquistare l’interesse dei nostri concittadini e che potrà, se chiamato a governare, dare una svolta importante nelle modalità di rapportarsi con la gente, senza arroganza e maleducazione, e che saprà rispondere alle tante esigenze che ogni giorno ci vengono segnalate – conclude il candidato – Una prima dimostrazione del nostro impegno all’ascolto e alla partecipazione sono gli incontri aperti che tutti martedì alle 21.00 organizziamo presso la sede di via Italia, 2/A per mettere a punto insieme ai cittadini il programma amministrativo di Uniti x Uboldo, partendo dai valori che ispirano la nostra attività politica. Tutti possono contribuire”.

