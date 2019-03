Il sindaco uscente di Venegono Inferiore cerca il secondo mandato alle prossime elezioni amministrative con lo slogan “Mi fido di te”.

Elezioni amministrative, Premazzi: “Il nostro progetto continua”

“Abbiamo realizzato tutto il programma con cui ci siamo presentati 5 anni fa, riuscendo anche a fare qualcosa in più. Ma quel progetto non si è concluso”. Mattia Premazzi e Venegono Che Vorrei tornano in campo per le elezioni amministrative del 26 maggio. Ancora nessun nome per la squadra e un programma ad ora solo tratteggiato. Unica certezza è che a capo della lista ci sarà il sindaco uscente, che mercoledì ha ufficializzato il suo impegno in una serata riservata a una cinquantina di simpatizzanti della lista civica.

“Mi fido di te”

Sullo sfondo del video che ha aperto la serata, e in cui Premazzi ha ricordato e ripercorso i 5 anni in Comune, la canzone di Jovanotti “Mi fido di te”. “Sarà il nostro slogan – spiega – Ha un doppio significato: io che mi fido dei cittadini e la speranza che loro facciano lo stesso con me e il nostro progetto. Abbiamo fatto tanto ma nei cassetti abbiamo lasciati diversi progetti che vogliamo completare”. E come nella canzone di Jovanotti, c’è una provocazione/domanda rivolta ai cittadini: “Cosa sei disposto a perdere?”. “E’ una domanda che rivolgiamo a tutti i cittadini – continua il sindaco – E’ una chiamata: c’è posto per chiunque voglia impegnarsi per il proprio paese, chiunque sia disposto a ‘perdere’ parte del suo tempo per la comunità, o ad aderire a un progetto che richiede di mettere da parte la propria appartenenza a un partito. Il nostro obbiettivo è fare quello che serve al paese: sistemare la scuola, asfaltare una strada, riqualificare un’area non sono scelte di destra o di sinistra, ma sono scelte per i venegonesi”.

Campagna a suon di caffè

Mercoledì la serata, oggi (sabato) la prima uscita pubblica. “Voglio incontrare e ascoltare i cittadini in un contesto informale, fuori dal Municipio, e raccogliere le loro idee e richieste – spiega il candidato – E lo farò un bar dopo l’altro, ogni sabato mattina”. Oggi infatti la prima dell’iniziativa “100 caffè”. “Una mattinata interessante – conclude Premazzi – Un buon inizio. Settimana prossima si replica in un altro bar e nel frattempo alcuni cittadini mi hanno invitato a casa loro per un caffè e per discutere del paese. E’ la strada giusta”.

Il servizio su La Settimana di Saronno di venerdì 1 marzo.

LEGGI ANCHE: Bricoman lascia Vedano e trova casa a Venegono