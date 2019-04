Elezioni Busto, il centrosinistra ha presentato la sua squadra in vista delle elezioni amministrative di maggio.

Il comitato elettorale Busto Garolfo Paese Amico ha presentato, nella mattinata di sabato 13 aprile, la lista dei candidati che si cimenteranno, nelle prossime settimane, nella campagna elettorale verso le elezioni amministrative comunali di maggio. La maggioranza dell’attuale Amministrazione ha deciso di riproporsi ai cittadini di Busto Garolfo, convinta degli “ottimi risultati raggiunti” e delle “molte promesse mantenute”.

Hanno invece deciso di fare un passo indietro l’assessore Mauro Zanzottera e le consigliere Rosa D’Alessandro e Daniela Clementi, cui il sindaco Biondi ha rivolto un ringraziamento speciale. Il testimone passa alle nuove reclute della squadra di centrosinistra, avvicinatesi al gruppo grazie alla sede della lista civica in piazza Lombardia. Il luogo, inaugurato il 24 febbraio, ha infatti rappresentato – e rappresenta – un “centro di dialogo e di contatto” tra l’Amministrazione e i cittadini.

I nomi delle nuove aggiunte

I neo-candidati si sono presentati brevemente in occasione dell’evento di sabato mattina. Raffaella Selmo, laureata in relazioni pubbliche e pubblicità, vanta un’esperienza imprenditoriale a Vancouver, in Canada, dove ha gestito con il marito un bar pasticceria.

L’avvocato Andrea Ceriotti, presentatosi anche alle scorse elezioni, è l’attuale presidente della farmacia comunale; la 27enne Federica Ciancia, laureata in educazione professionale, ha lavorato in una comunità educativa nella periferia di Milano e attualmente lavora in una comunità integrata di ragazzi con disturbi psichiatrici; Marco Gusta è un ex direttore di filiale del gruppo Intesa Sanpaolo nel varesotto e attualmente è in pensione; Daniele Daniese, di Olcella, responsabile di cantiere ed ex vigile del fuoco, ha sentito l’“obbligo morale” di scendere in campo.

Il 26enne Marco Zangirolami è un insegnante di religione, ha fatto volontariato in oratorio e vede la politica come “la forma più alta di carità”; Cristina Costa, originaria di Milano e residente a Busto Garolfo da 23 anni, già catechista e rappresentante di classe, vuole contribuire soprattutto in ambito culturale; Anna La Tegola è invece un’impiegata amministrativa all’Università di Milano.

Si ripresentano invece gli assessori Andrea Milan, Stefano Carnevali, Patrizia Campetti e Giovanni Rigiroli e i consiglieri Valentina Tunice, Francesco Binaghi, Carlo Colombo e Aldo Dell’Acqua.

Le parole del sindaco Biondi