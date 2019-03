Elezioni Castano, il sindaco uscente Giuseppe Pigniatiello guiderà la lista “Insieme per Castano”.

Elezioni Castano, Pigliatiello tenta il bis

È Giuseppe Pignatiello il candidato sindaco della lista “Insieme per Castano”. La presentazione, con oltre 100 cittadini presenti, si è svolta oggi, sabato 23 marzo, alle 17.30, nella sede elettorale in piazza Mazzini a Castano Primo.

A presentarlo ufficialmente ai castanesi le diverse anime della lista civica

“Questa candidatura è già di per sé una vittoria per il lavoro fatto in questi 5 anni” dichiara emozionato Pigantiello, attuale sindaco. Che e poi prosegue e svela alcuni dei punti chiave del suo programma elettorale. “Lo costruiremo insieme ai cittadini, ma abbiamo già tante idee e tanti progetti, la città ora è sicura, punteremo ancora sulla sicurezza ma per noi deve diventare protezione. La disabilita è le famiglie saranno al centro dei nostri progetti perché non vogliamo che qualcuno resti escluso. Lavorare ancora di più sulle associazioni e puntare sul lavoro”.

Dopo i 5 anni di amministrazione, Pignatiello si ripropone ancora: “Castano ha bisogno di cittadini che hanno il coraggio di sognare idee che non sono mai state pensate. Io vi regalo i miei sogni, le mie idee e la mia passione”.

Le foto della presentazione: