Elezioni Castano, Giuseppe Pignatiello è stato riconfermato sindaco della città, con uno scarto di circa mille voti dalla candidata del centrodestra, Morena Ferrario. Il video dei festeggiamenti:

Elezioni Castano: Pignatiello ribalta il risultato delle Europee

Giuseppe Pignatiello sarà il sindaco della città per i prossimi 5 anni. Una vittoria schiacciante quella del candidato del gruppo Insieme per Castano, che ha vinto con il 57,85% (dato del Ministero delle ore 17.45). Ha superato così i suoi avversari, Morena Ferrario – candidata del Patto del Cambiamento – che ha raggiunto il 32,98%, e Alberto Moiraghi – candidato del Comitato per Castano – che ha raggiunto il 9,17%.

“E’ stata una grande vittoria”

Commenta così un visibilmente commosso ed emozionato Pignatiello: “E’ stata una grande vittoria. Dopo il risultato delle Europee ero certo della sconfitta, e invece è successo il miracolo, perché i Castanesi sono con me”. Guarda il video:

Le congratulazioni degli avversari

A congratularsi con Pignatiello e Insieme per Castano anche le due liste aversarie, il Patto del Cambiamento e il Comitato per Castano.

Nelle prossime ore saranno note anche le preferenze dei singoli candidati e quindi la composizione del Consiglio comunale di Castano Primo per i prossimi 5 anni.

TORNA ALLA HOME E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE