Elezioni Castano, si è presentata nella serata di venerdì 12 aprile 2019 nella sala consiliare di villa Rusconi la lista che sosterrà la candidata del centrodestra unito Morena Ferrario alle elezioni di maggio, il Patto del Cambiamento.

Elezioni Castano, ecco la lista a sostegno di Ferrario

16 persone, di cui 7 donne e 9 uomini provenienti da professioni, esperienze e ambiti politici differenti, anche se tutti di destra, “perché noi non siamo di sinistra e ce ne vantiamo” ha sottolineato il candidato consigliere Franco Gaiara di forza Italia. Tante le personalità intervenute per fare l’in bocca al lupo a Ferrario e ad appoggiare la campagna elettorale della lista. Presenti infatti il sindaco di legnano Giambattista Fratus, i consiglieri regionali leghisti Silvia Scurati e Curzio Trezzani, il deputato Fabrizio Cecchetti in quota Lega, gli eurodeputati Carlo Fidanza di Fratelli d’iIalia, Laura Comi di Forza Italia e Angelo Ciocca della Lega, e il viceministro leghista Massimo Garavaglia.

“Il Patto del Cambiamento – ha dichiarato Ferrario tra le altre cose – è nato perché ce lo hanno chiesto i cittadini. Vogliamo tutti la stessa cosa: una castano diversa”.

Ecco i candidati