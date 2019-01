Elezioni comunali 2019 via al nostro Totosindaco, Il candidato sindaco migliore? Quello che scelgono i cittadini… E visto che tra qualche mese si torna alle urne, ecco l’occasione per tutti di far valere la propria voce, prima che i candidati dei vari schieramenti diventino ufficiali.

Da venerdì 18 gennaio 2019 su La Settimana di Saronno, troverete un tagliando per votare il cittadino che per voi meglio rappresenterebbe il vostro paese. Può essere una persona che ha già ricoperto un incarico pubblico, ma anche un cittadino che con la politica non ha ancora avuto nulla a che fare. L’importante è che, almeno secondo voi, con la fascia tricolore farebbe proprio un buon lavoro. A tutti i cittadini, dunque, chiediamo: chi secondo voi sarebbe un ottimo primo cittadino?

Come votare sul giornale

Nel coupon che troverete da ritagliare, dunque, potrete indicare nome e cognome della persona prescelta, il Comune che potrebbe guidare e la motivazione che vi ha spinto a fare questa scelta. Tutte le settimane raccoglieremo le vostre segnalazioni e i vostri voti, facendo anche una classifica dei personaggi più votati e più amati, che poi cercheremo di intervistare per capire cosa davvero potrebbero fare per il paese.

Le segnalazioni online

Da oggi, lunedì 14 gennaio 2019, attraverso il nostro sito oppure tramite la nostra pagina Facebook Settegiorni.it, scrivendoci in messaggio privato o commentando questa notizia, sarà possibile esprimere la vostra segnalazione online indicando il nome e cognome della persona scelta, il Comune che potrebbe guidare e la motivazione che vi ha spinto alla scelta.

ATTENZIONE: la vostra segnalazione sarà considerata valida, anche in termini di voto, solo se sarete i primi a proporla. Non preoccupatevi però perché se il vostro sindaco ideale è già stato indicato da altri, potrete comunque supportarlo e votarlo grazie ai tagliandi in edicola con il vostro settimanale.

Ecco i Comuni per i quali potete esprimere le vostre preferenze

Cirimido, Fenegrò, Limido Comasco, Locate Varesino, Lomazzo, Rovellasca, Ceriano Laghetto, Misinto, Caronno Varesino, Castronno, Fagnano Olona, Gazzada Schianno, Gorla Minore, Gornate Olona, Lonate Ceppino, Malnate, Marnate, Castiglione Olona, Morazzone, Olgiate Olona, Solbiate Olona, Tradate, Uboldo, Vedano Olona, Venegono Inferiore e Solaro: i tagliandi saranno disponibili su La Settimana di Saronno.