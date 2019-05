Elezioni Comunali Busto Garolfo: Biondi ancora al comando del paese.

Busto Garolfo Paese Amico batte gli sfidanti aggiudicandosi il 58,79% delle preferenze. Il gruppo di Biondi, Busto Garolfo paese amico, ha ottenuto ben 4.237 voti. Secondo il Centro destra unito guidato da Angelo Pirazzini (che ha convinto 2.524 elettori, il 35,02%) e terza la lista civica Io sto con Busto e Olcella di Roberto D’Angelo, che ricevuto 446 voti, pari al 6,19%.

“Siamo molto soddisfatti perché è un risultato che assolutamente premia quello che è stato il lavoro di questi 5 anni. In un momento in cui le Europee davano indicazioni del tutto diverse, i cittadini di Busto Garolfo hanno voluto riconoscere il lavoro fatto in tutti questi anni e hanno dato priorità alle persone e non ai simboli. Siamo molto contenti. Da domattina siamo al lavoro. Abbiamo tanti progetti in fase di realizzazione. Continueremo con maggiore impegno di prima. Ringraziamo tutti i cittadini, che in numero così ampio ci hanno scelto e hanno voluto darci la loro fiducia”.