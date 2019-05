Elezioni Comunali Cesate 2019: ecco chi ha vinto.

Elezioni Comunali Cesate 2019: Vumbaca sindaco

Roberto Vumbaca candidato per Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia è il nuovo sindaco di Cesate, strappando il municipio al Centrosinistra uscente. Schiacciante il voto: Vumbaca ha raccolto 3104 voti, pari al 44,87%, Luigi Motta di Cesate Libera e Solidale è stato votato da 1749 persone uguale al 25,29%, per Innoviamo Cesate il suo candidato Antonio Sollennità 1644 voti pari al 23,77%. Infine Marco Mazzucchelli di Grande Nord siamo tutti noi Cesate non va oltre il 6,07% pari a 420 voti.

