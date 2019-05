Elezioni Comunali Cornaredo, plebiscito per Yuri Santagostino.

Elezioni comunali Cornaredo

Yuri Santagostino e il centrosinistra di Cornaredo vengono confermati alla guida della città con un risultato schiacciante.

Vittoria schiacciante

Santagostino e la sua squadra non avranno bisogno del ballottaggio avendo ottenenuto già al primo turno circa il 58% dei voti. Battuti lo sfidante del centrodestra Renato Laviani e il candidato del Movimento Cinque Stelle Marco Cardillo. “Risultato straordinario che non ci aspettavamo. Grazie cornaredesi, grazie a tutti coloro che ci hanno aiutato. Lavorare paga, è ancora tempo di Cornaredo” le prime parole di Santagostino appena i dati hanno confermato la sua rielezione.

Gli auguri dello sconfitto

Al vincitore, i complimenti della coalizione di centrodestra battuta: “Benchè lo spoglio dei voti sia ancora in corso, a Cornaredo si profila una vittoria netta e al primo turno del nostro avversario Yuri Santagostino. Abbiamo combattuto per due mesi, senza esclusione di colpi, mettendoci coraggio, determinazione e una fortissima passione. Ma evidentemente non è bastato. Ci resta una grande amarezza, unitamente all’immenso GRAZIE per chi ci ha creduto e chi ci è stato vicino. Renato e tutti i partiti della coalizione- Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia- formulano i migliori auguri di buon lavoro per i prossimi 5 anni al nuovo primo cittadino. Gli anglosassoni usano l’espressione ‘right or wrong, it’s my country’. E’ così anche per noi, che continueremo ad amare Cornaredo dai banchi dell’opposizione. Viva Cornaredo, ora e sempre”.

TUTTI I RISULTATI NELLA ZONA