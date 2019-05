A Cirimido non arriva il commissario

Superato il pericolo commissariamento a Cirimido. I cittadini hanno scelto Franco Tagliabue per amministrare il loro paese. Già domenica sera il quorum era stato raggiunto: 865 hanno espresso la loro preferenza per Franco Tagliabue, unico candidato in lizza, che per cinque anni guiderà il paese.