Ecco la lista di Per Uboldo che sosterrà il candidato Alessandro Colombo alle elezioni comunali del 26 maggio.

Per Uboldo: la squadra

Ecco la squadra della lista Per Uboldo che si presenterà alle elezioni comunali del prossimo 26 Maggio al fianco del candidato sindaco Alessandro Colombo.

Sergio Greco;

Leonora Busatti;

Ruggero Caldera;

Alessio Colombo;

Franco Colombo;

Elena Fioraso;

Vincenzo Fiore;

Emiliano Lattuada;

Giovanni Migliavacca;

Antonio Oliva;

Davidina Radrizzani;

Bruno Rocca;

Marco Soleri;

Luciana Sozzini;

Valentina Testi;

Nunzia Venturi.

“Persone di valore”

“Questa è la squadra della nostra lista, formata da 10 uomini e 6 donne – spiega il candidato – Una squadra che contiene differenze tra le persone, differenze di età, di interessi, di provenienza ma che si integrano per creare un solo insieme, una sola squadra. Una cosa sola dove si vince insieme, si perde insieme, ci si muove insieme, si gioisce insieme e si soffre insieme. Questa è una squadra composta da persone di valore che hanno come interesse il bene del paese. Molte sono persone che si presentano in una competizione elettorale per la prima volta. Tutte sono persone che da sempre operano nel sociale e in associazioni del territorio.

Tutte sono persone che hanno valori da dare alla nostra Uboldo. La scelta era tra persone che hanno un valore e persone che hanno un prezzo. Noi abbiamo scelto persone che hanno un valore e che hanno come univo interesse il bene del paese”.

